Согласно сообщению ГСЧС, утром 18 марта спасатели отправились на ликвидацию пожара в селе Наталовка, который возник в результате обстрелов российской армией.

Внимание Последний бой экипажа Героев: история танкистов, уничтоживших 6 единиц вражеской техники

Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный – старший пожарный 4 Государственной пожарно-спасательной части Евгений Донец,

– говорится в сообщении службы.

Получили ранения и травмы разной степени тяжести еще пятеро сотрудников ГСЧС, которые находятся в медицинских учреждениях.

Побратимы пожарного выразили слова соболезнования родным и близким и добавили, что в их памяти Евгений всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал пожарного дела.

Мы спасаем, а нас убивают! – видео от ГСЧС