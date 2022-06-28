Ориентировочное время задержки составит 3 часа

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что из-за последствий вражеских обстрелов два пассажирских поезда из Днепра отправятся с задержкой.

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Как отметили в Укрзализныце, задерживается отправление поездов:

№31/32 Запорожье – Перемышль;

№3/4 Запорожье – Львов.

В пресс-службе УЗ рассказали, что ориентировочное время задержки отправления поездов составит около 3 часов. В концерне информируют, что железнодорожники пытаются как можно быстрее привести в порядок путь, поврежденный в результате обстрела.