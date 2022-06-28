Орієнтовний час затримки складе 3 години

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що через наслідки ворожих обстрілів два пасажирські поїзди з Дніпра вирушать із затримкою.

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Як зазначили в Укрзалізниці, затримується відправлення поїздів:

№31/32 Запоріжжя – Перемишль;

№3/4 Запоріжжя – Львів.

У пресслужбі УЗ розповіли, що орієнтовний час затримки відправлення поїздів складе близько 3 годин. У концерні інформують, що залізничники намагаються якнайшвидше привести до ладу шлях, які було пошкоджено внаслідок обстрілу.

Росіяна завдали ракетного удару по Дніпру: що відомо

Близько 16:40 почали надходити повідомлення про те, що в Дніпрі та на території Дніпропетровської області лунають вибухи. Вибухи прогриміли, коли на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу. Близько 17:00 мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "прильоти" по місту.

Згодом мер Дніпра розповів, що ворожа ракета влучила у станцію техобслуговування. Унаслідок ракетного удару виникла пожежа. Також, за його словами, під завалами будівлі опинилися люди.

Більше деталей повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Війська агресора намагалися вдарили по Дніпропетровщині відразу шістьма ракетами. Резніченко розповів, що через обстріл пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ зазначили, що росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Усі шість ракет були спрямовані на місто Дніпро. Підрозділам зенітних ракетних військ вдалося збити 4 ракети ворога.

Додамо, що вибухи було чути у Синельниківському районі. Наразі там з'ясовуються масштаби руйнувань.

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