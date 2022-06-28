Орієнтовний час затримки складе 3 години
У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що через наслідки ворожих обстрілів два пасажирські поїзди з Дніпра вирушать із затримкою.
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Як зазначили в Укрзалізниці, затримується відправлення поїздів:
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль;
- №3/4 Запоріжжя – Львів.
У пресслужбі УЗ розповіли, що орієнтовний час затримки відправлення поїздів складе близько 3 годин. У концерні інформують, що залізничники намагаються якнайшвидше привести до ладу шлях, які було пошкоджено внаслідок обстрілу.
Росіяна завдали ракетного удару по Дніпру: що відомо
- Близько 16:40 почали надходити повідомлення про те, що в Дніпрі та на території Дніпропетровської області лунають вибухи. Вибухи прогриміли, коли на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу. Близько 17:00 мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "прильоти" по місту.
- Згодом мер Дніпра розповів, що ворожа ракета влучила у станцію техобслуговування. Унаслідок ракетного удару виникла пожежа. Також, за його словами, під завалами будівлі опинилися люди.
- Більше деталей повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Війська агресора намагалися вдарили по Дніпропетровщині відразу шістьма ракетами. Резніченко розповів, що через обстріл пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури.
- У командуванні Повітряних Сил ЗСУ зазначили, що росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Усі шість ракет були спрямовані на місто Дніпро. Підрозділам зенітних ракетних військ вдалося збити 4 ракети ворога.
- Додамо, що вибухи було чути у Синельниківському районі. Наразі там з'ясовуються масштаби руйнувань.
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