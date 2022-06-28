Вибухи прогриміли в Миколаєві та в Дніпрі

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили кореспонденти Суспільного. Інформація з'явилася близько 16:35. Інші деталі наразі не повідомляються.

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Варто зазначити, що інформація про вибухи в Миколаєві з'явилася тоді, коли в Миколаївській області не було оголошено повітряну тривогу. Всього від початку доби на Миколаївщині тричі вили сирени.

Близько 16:40 з'явилася інформація і про вибухи у Синельниківському районі, що на Дніпропетровщині. У соціальних мережах пишуть, що, ймовірно, спрацювали підрозділи протиповітряної оборони.

О 16:53 кореспонденти Суспільно повідомили про вибухи у самому Дніпрі. У соціальних мережах з'явилися світлини після ймовірного обстрілу Дніпра. На світлині видно сірий дим, який здійнявся у небо.



Ймовірний обстріл Дніпра / Фото з місцевих телеграм-каналів

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 16:50 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, окрім Заходу та Півдня. Повітряну тривогу оголошено у:

Житомирській області

Вінницькій

Київській

Черкаській

Чернігівській

Кіровоградській

Сумській

Полтавській

Харківській

Дніпропетровській

Донецькій

Запорізькій.



Карта повітряних тривог станом на 17:00 / Скриншот

Зазначимо, що в Луганській області повітряна тривога оголошена ще з 4 квітня через постійні обстріли в регіоні. Також немає даних щодо Херсонської області, однак місцевих жителів закликають бути обережними.

До уваги. У соціальних мережах не можна публікувати адреси "прильотів" та фото чи відео з наслідками ворожих обстрілів. Це може допомагати ворогу коригувати вогонь. Також не варто фіксувати роботу ППО та переміщення української техніки.

Що слід робити під час повітряної тривоги

Якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, то перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Подбайте про маломобільних людей, зокрема, літніх людей та людей з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися до безпечного місця.

Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому. Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.

Якщо ви чомусь не можете цього зробити, принаймні користуйтеся "правилом двох стін". Перейдіть до кімнати, яка відділяє вас та вулицю щонайменше двома стінами й тримайтеся ближче до опорної стіни. Але важливо розуміти, що цей метод навряд врятує від прямого влучання ракети у будинок. Але допоможе вберегтися від уламків, якщо вибух буде поруч.

Покидайте укриття лише після відбою.

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