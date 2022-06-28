Вибухи прогриміли в Миколаєві та в Дніпрі

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили кореспонденти Суспільного. Інформація з'явилася близько 16:35. Інші деталі наразі не повідомляються.

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Варто зазначити, що інформація про вибухи в Миколаєві з'явилася тоді, коли в Миколаївській області не було оголошено повітряну тривогу. Всього від початку доби на Миколаївщині тричі вили сирени.

Близько 16:40 з'явилася інформація і про вибухи у Синельниківському районі, що на Дніпропетровщині. У соціальних мережах пишуть, що, ймовірно, спрацювали підрозділи протиповітряної оборони.

О 16:53 кореспонденти Суспільно повідомили про вибухи у самому Дніпрі. У соціальних мережах з'явилися світлини після ймовірного обстрілу Дніпра. На світлині видно сірий дим, який здійнявся у небо.


Ймовірний обстріл Дніпра / Фото з місцевих телеграм-каналів

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 16:50 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, окрім Заходу та Півдня. Повітряну тривогу оголошено у:

  • Житомирській області
  • Вінницькій
  • Київській
  • Черкаській
  • Чернігівській
  • Кіровоградській
  • Сумській
  • Полтавській
  • Харківській
  • Дніпропетровській
  • Донецькій
  • Запорізькій.


Карта повітряних тривог станом на 17:00 / Скриншот

Зазначимо, що в Луганській області повітряна тривога оголошена ще з 4 квітня через постійні обстріли в регіоні. Також немає даних щодо Херсонської області, однак місцевих жителів закликають бути обережними.

Що слід робити під час повітряної тривоги

  • Якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, то перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Подбайте про маломобільних людей, зокрема, літніх людей та людей з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися до безпечного місця.
  • Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому. Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.
  • Якщо ви чомусь не можете цього зробити, принаймні користуйтеся "правилом двох стін". Перейдіть до кімнати, яка відділяє вас та вулицю щонайменше двома стінами й тримайтеся ближче до опорної стіни. Але важливо розуміти, що цей метод навряд врятує від прямого влучання ракети у будинок. Але допоможе вберегтися від уламків, якщо вибух буде поруч.
  • Покидайте укриття лише після відбою.

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