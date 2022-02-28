На месте происшествия работают спасатели. Они пытаются ликвидировать пожар.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Отметим, ночью на 28 февраля оккупанты атаковали Чернигов. Снаряды попали в детский сад и магазин. В результате обстрела возник пожар. На ее ликвидацию выехали пять спасателей. На ликвидацию огня в садике пожарные не могли выехать, поскольку россияне продолжали обстрелы.

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