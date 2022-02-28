Соответствующую информацию обнародовал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире канала "Рада". Это случилось ориентировочно в 08: 15 по Киеву.

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Оккупанты хотят коварно зайти в Херсон

Вадим Денисенко рассказал, что под Херсоном очень неприятная история.

Оккупанты в окрестных селах хотят собрать местных жителей и, прикрываясь якобы гуманитарной миссией, а на самом деле – живым щитом, попытаться войти через город Херсон,

– заявил Денисенко.

Советник министра пояснил, что это традиционная тактика России – пробовать прикрываться людьми и потом делать из них живой щит.

Техника под Макаровым, обстрелы Чернигова, сложная ситуация в Волновахе

Советник министра внутренних дел также рассказал, что:

ночью (на 28 февраля – 24 канал) была разбита колонна военной техники под Макаровым. К сожалению, это не все войска, которые находятся на нашей территории;

достаточно сложная ситуация в Волновахе.

Также Денисенко вспомнил, что в ночь на 28 февраля ракета оккупантов попала в один из домов в Чернигове и там возник пожар.

Кроме того, сирены были включены по всей Житомирской области, Житомире, Новоград-Волынском, Бердичеве.

"Ситуация контролируемая, но достаточно напряженная", – пояснил советник министра МВД.

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