Відповідну інформацію оприлюднив радний міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі каналу "Рада". Це трапилось орієнтовно о 08:15 за Києвом.
Зауважте Бердянськ тимчасово окупували російські військові
Окупанти хочуть підступно зайти у Херсон
Вадим Денисенко розповів, що під Херсоном дуже неприємна історія.
Окупанти в навколишніх селах хочуть зібрати місцевих жителів і, прикриваючись нібито гуманітарною місією, а насправді – живим щитом, спробувати ввійти через місто Херсон,
– заявив Денисенко.
Радник міністра пояснив, що це традиційна тактика Росії – пробувати прикриватися людьми і потім робити з них живий щит.
Техніка під Макаровим, обстріли Чернігова, складна ситуація у Волновасі
Радник міністра внутрішніх справ також розповів, що:
- вночі (проти 28 лютого – 24 канал) була розбита колона військової техніки під Макаровим. На жаль, це не всі війська, які знаходяться на нашій території;
- достатньо складна ситуація у Волновасі.
Також Денисенко пригадав, що в ніч проти 28 лютого ракета окупантів влучила в один з будинків в Чернігові й там виникла пожежа.
Окрім того, сирени були увімкнені по всій Житомирській області, Житомирі, Новоград-Волинському, Бердичеві.
"Ситуація контрольована, але достатньо напружена", – пояснив радник міністра МВС.
ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.