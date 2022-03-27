Горело около 15 гектаров, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Важно "Гибнут животные": спасатели в очередной раз просят украинцев не жечь траву

Большой пожар возник в одном из хозяйств в Кременной. Чрезвычайщики его ликвидировали.

Гайдай просит людей не жечь траву

Чиновник обратился к жителям Луганщины и призвал ни в коем случае не жечь сухую траву. Это сейчас может сильно навредить.

ГСЧС не успевают тушить, нам сейчас хватает ущерба от орков. Будем осторожны и сознательны!

– подчеркнул Гайдай.

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