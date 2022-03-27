Палало близько 15 гектарів, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Важливо "Гинуть тваринки": рятувальники вкотре просять українців не палити траву
Велика пожежа виникла в одному з господарств у Кремінній. Надзвичайники її ліквідували.
Гайдай просить людей не палити траву
Чиновник звернувся до жителів Луганщини та закликав у жодному разі не палити суху траву. Це зараз може сильно нашкодити.
ДСНС не встигають гасити, нам зараз вистачає шкоди від орків. Будьмо обережними та свідомими!
– наголосив Гайдай.
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