Пожар возник после вражеских обстрелов – неконтролируемый огонь перешел на поля с сухой травой и охватил огромную территорию.

Важно Авианалет на Одессу, зверства врага под Киевом: основное за 39-й день войны

Масштабные пожары уже были ликвидированы. В целом горело 9,4 гектара сухостоя.

Из-за обстрелов возникло два пожара сухой травы на открытой территории Галицыновской территориальной громады Николаевского района. Общая площадь пожаров составила 9,4 гектара. К ликвидации привлекались пожарные Галициновского отряда местной пожарной охраны,

– сообщили в ГСЧС.

Смотрите также: Освобожденный Ирпень – какая сейчас ситуация в городе – видео ДСНС