Пожежі виникли після ворожих обстрілів – неконтрольваний вогонь перейшов на поля з сухою травою та поглинув величезну територію.

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Масштабні пожежі вже ліквідували. Загалом горіло 9,4 гектара сухостою.

Через обстріли виникло дві пожежі сухої трави на відкритій території Галицинівської територіальної громади Миколаївського району. Загальна площа пожеж склала 9,4 га. До ліквідації залучались вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони,

– повідомили в ДСНС.

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