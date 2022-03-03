Об этом рассказал директор Васильевского реабилитационного центра для животных Александр Пилишенко. По его словам, вся территория заведения покрыта обломками от снарядов оккупантов.

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Животные в безопасности, но голодают

Заведение сконструировало крепкие бункеры, похожие на пещеры, в которых животные находились почти 4 дня, пока заведение страдает от обстрелов. Снаряды оккупантов падали в радиусе 200 – 300 метров от реабилитационного центра, а также ближе. По словам руководителя заведения, есть воронка в десяти метрах от вольера с тиграми.

Некоторые животные не могли выйти из зимовников и даже не могли попить воды. 3 марта, когда обстрелы стихли, животных выпустили и напоили. Однако до сих пор есть проблема с продуктами, ведь из-за боевых действий в Васильевку невозможно было доставить продукты.

Мы у себя на фейсбук-странице сделали объявление, что если кто-то сможет нам помочь, то мы приобретем и заплатим за мясо, на территории Васильевки,

– подчеркнул директор центра.

Еда для обезьян, медведей и других животных, питающихся овощами, фруктами, сухарями и крупами, была, однако, и эти запасы заканчиваются.

Как помочь

Помочь Васильковскому реабилитационному центру можно, сконтактировав:

по телефону 0972860580 (директор реабилитационного центра);

через страницу HomeZoo Center.

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