Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Там не могут спрогнозировать, когда удастся вернуть людям самое необходимое.

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Люди живут без электричества

По данным областных властей, сейчас без электроснабжения остались 22 644 абонента в 77 населенных пунктах. Очередной ущерб электролиниям нанесли в ночь на 4 июня.

В результате обстрелов россиян были повреждены высоковольтные сети "Запорожьеоблэнерго". В частности, были погашены 3 воздушные линии электропередачи и 8 подстанций. В результате обесточенными остались около 14 тысяч домов в Пологовском районе. Однако, несмотря на сверхсложные условия, утром энергетики восстановили свет большинства потребителей.

В Гуляйпольском и Васильевском районах ситуация несколько сложнее. Там не было существенных изменений в течение последних суток, но проводить аварийно-восстановительные работы предыдущих повреждений невозможно из-за активных боевых действий.

Сложная ситуация с газом

В дополнение к электричеству, 75 702 абонента в 97 городах и селах области живут без газоснабжения. Из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области отключенными остаются 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов.

В Гуляйполе удалось возобновить работу газорегуляторного пункта, который был отключен в результате интенсивных боевых действий еще 29 мая. Следовательно, газ появился в 534 домах.

Также некоторые повреждения устранили и в Родах и Преображенце. Однако в других городах и селах сделать это пока нельзя.

Ситуация с водой

Водоснабжение в Запорожье отсутствует в Гуляйполе, Степногорске и близлежащих селах Пологовского и Васильевского районов. Из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без воды вынуждены обходиться и жители определенной части Родов.

Кроме того, в результате боевых действий в Васильевке и Степногорске были повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки.

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