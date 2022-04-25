Как сообщили в Луганской ОВА, именно в этих городах инфраструктура пострадала больше всего. Также это касается и близлежащих деревень.

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Вражеский снаряд попал в газопровод в Лисичанске

Вражеский снаряд снова попал в газопровод в Лисичанске. В настоящее время без газоснабжения осталось 46 населенных пунктов, а это более 110 тысяч абонентов.

Всего обесточили 39 городов и сел

Без электроснабжения в Луганской области 39 населенных пунктов: 26 полностью и 13 – частично. Более 120 тысяч абонентов вынуждены жить без света. Только за минувшие сутки к перечню добавилось 7,5 тысячи частных домов и квартир.

Именно из-за повреждений линий электропередачи обесточены насосные станции, поставляющие воду в Северодонецк, а также на объекты Попаснянского районного водоканала.

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