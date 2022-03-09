Исполняющий обязанности директора Харьковского онкоцентра Виктор Лихман сообщил, что в первые дни значительные разрушения получил радиологический корпус: там повреждена крыша и стены, выбиты окна.
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Также пострадал и терапевтический корпус. Хирургический – получил меньшие повреждения. Именно в нем находились пациенты при обстреле, потому что там расположен вход в подвал.
Там были тяжелобольные, они нуждались в кислородной поддержке. Слава Богу, все прошло, как только появлялась возможность отпускать пролеченных пациентов домой, мы это делали,
– говорит Лихман.
В здании онкоцентра остаются работники со своими семьями, которые остались без жилья и не имеют возможности уехать. Там их снабдили всем необходимым – тепло, питание, лекарства.
Кроме того, Виктор Лихман отметил пациенты, которые нуждаются в срочной хирургической помощи, могут получить ее в Институте общей и неотложной хирургии в Харькове. Также заведующие терапевтическим направлением по телефону консультируют пациентов и сообщают, где те могут получить лечение.
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