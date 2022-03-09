Виконувач обов’язків директора Харківського онкоцентру Віктор Лихман повідомив, що у перші дні значних руйнувань зазнав радіологічний корпус: там пошкоджений дах і стіни, вибиті вікна.

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Також постраждав й терапевтичний корпус. Хірургічний – зазнав менших пошкоджень. Саме у ньому перебували пацієнти під час обстрілу, бо там розташований вхід до підвалу.

Там були тяжкохворі, вони потребували кисневої підтримки. Слава Богу, усе минуло, щойно з’являлася можливість відпускати пролікованих пацієнтів додому, ми це робили,

— говорить Лихман.

У будівлі онкоцентру нині залишаються працівники зі своїми родинами, які залишилися без житла і не мають можливості виїхати. Там їх забезпечили усім необхідним – тепло, харчування, ліки.

Крім того, Віктор Лихман зазначив пацієнти, які потребують термінової хірургічної допомоги, можуть отримати її в Інституті загальної й невідкладної хірургії у Харкові. Також завідувачі терапевтичного напрямку телефоном консультують пацієнтів і повідомляють, де ті можуть отримати лікування.

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