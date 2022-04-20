Об этом рассказал руководитель городской военной администрации Николай Ханатов.

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Россияне уже в городе, но ВСУ отбиваются

По его словам, российские оккупанты штурмуют город. Обстрелы почти не прекращаются: прилетает оружие крупных калибров и работает вражеская авиация. Украинским военным удается отбиваться, но им нужна помощь.

Гражданских в городе осталось около 2 – 3 тысяч человек. Им невероятно тяжело: нет вообще никаких услуг – россияне все разбомбили.

Постоянные обстрелы. В городе не осталось ни одного здания, которое бы не было повреждено, или разрушено… Разрушаются здания. Девятиэтажки просто складываются. Люди гибнут даже в укрытиях. Более сотни людей уже погибли, – отметил Николай Ханатов.

Он вспоминает, что перед обострением боевых действий не было большого ажиотажа по эвакуации. Приезжали по 2 – 3 автобуса на каждую из локаций, но заходило только по 3 – 5 человек. Сейчас уехать оттуда хотят все: 19 апреля в школьный автобус, рассчитанный на 23 человека, удалось вместить 50 человек.

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