По линии фронта до российского вторжения проживало около 350 тысяч человек, сейчас там остается около 70 тысяч. Другие – эвакуировались самостоятельно или по согласованным гуманитарным коридорам, с помощью волонтеров, передает 24 канал.
Читайте также Из Лисичанска 22 апреля эвакуируют лежачих больных и людей с инвалидностью, пороками слуха и речи
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к людям, которые не хотят покидать область.
У нас уже есть досадные случаи, когда мы договариваемся об эвакуации в Кременной, 100 человек ее ждут, а утром она уже вообще невозможна из-за прорыва позиций ВСУ. Поэтому мы уже не смогли забрать этих людей,
– отметил глава области.
Также он отметил, что люди, которые хотели уехать самостоятельно, были расстреляны российской армией, 4 человека погибли.
Не медлите! Никакие материальные вещи не стоят человеческой жизни. Вы не едете в никуда, вас всех встретят и дадут крышу над головой, ежедневное питание и медицинское обеспечение. Выезжайте и помогите ВСУ,
– добавил Гайдай.
Новая попытка эвакуации людей из Луганской области
20 апреля будет очередная попытка спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горского и Попасной.
Места сборов:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
- Горское: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Украина договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя: видео