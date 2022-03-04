Без газоснабжения, в частности – Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Краснопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань, Олешки. Такая же ситуация – у многих других на линии огня.

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Критическая ситуация – в Счастье

Критическая ситуация в городе Счастье. На грани остановки газоснабжение и к городу Торецк. Там уже остановили газораспределительную инфраструктуру котельная и хлебозавод.

Ночью 4 марта из-за попадания снаряда была повреждена бытовая нить газопровода возле Северодонецк, поэтому в городе также прекращено газоснабжение.

Атаки на критическую инфраструктуру Украины продолжаются. Цель войск оккупантов – создать гуманитарную катастрофу.