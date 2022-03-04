Без газопостачання, зокрема, – Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки. Також така ситуація – у багатьох інших на лінії вогню.

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Критична ситуація – у Щасті

Критична ситуація у місті Щастя. На межі зупинки газопостачання і до міста Торецьк. Там вже зупинили газорозподільну інфраструктуру котельна та хлібозавод.

Вночі 4 березня через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля Сєвєродонецьк, через це в місті також припинено газопостачання.

Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Мета військ окупантів – створити гуманітарну катастрофу.

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