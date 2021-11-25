Инцидент произошел на днях в Николаеве. Это уже не первый случай конфискации автомобиля за долги по отоплению в городе.
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Отбирали машину представители сразу нескольких организаций:
- Николаевоблтеплоэнерго;
- Государственной службы;
- Нацполиции;
- государственного предприятия "Сетам" (система электронных торгов).
Для оценки и принудительной реализации машину Renault Twingo 1999 года выпуска эвакуировали на площадку "Сетама". Сразу после принудительной эвакуации задолженность была полностью оплачена,
– говорится в сообщении.
В Николаевоблтеплоэнерго поблагодарили за сотрудничество другие службы и отметили:
Своевременная уплата задолженности за услуги теплоснабжения является обязательной для всех потребителей, а неуплата за тепло приводит к неотвратимости ответственности и дополнительных расходов (судебный сбор, штрафы и прочее).
Предыдущий случай конфискации автомобиля за неуплату долгов за коммунальные услуги произошел в мае. Там один из потребителей задолжал 20 тысяч гривен.