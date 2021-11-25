Інцидент стався днями у Миколаєві. Це вже не перший випадок конфіскації автомобіля за борги з опалення у місті.
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Відбирали машину представники одразу кількох організацій:
- Миколаївоблтеплоенерго;
- Державної виконавчої служби;
- Нацполіції;
- державного підприємства "Сетам" (система електронних торгів).
Для оцінки та примусової реалізації машину Renault Twingo 1999 випуску евакуювали на майданчик "Сетама". Відразу після примусової евакуації заборгованість була повністю оплачена,
– мовиться у повідомленні.
У Миколаївоблтеплоенерго подякували за співпрацю іншим службам та наголосили:
Своєчасна сплата заборгованості за послуги з теплопостачання є обов'язковою для всіх споживачів, а несплата за тепло призводить до невідворотності відповідальності та додаткових витрат (судовий збір, штрафи тощо).
Попередній випадок конфіскації автомобіля за несплату боргів за комунальні послуги стався у травні. Там один зі споживачів заборгував аж 20 тисяч гривень.