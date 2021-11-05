В Фонде соцстрахования отметили, что выплаты не будут производиться за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с отстранением от исполнения обязанностей.

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Отметили, что отстранение работников, отказавшихся от вакцинации, должно обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования. Говорят, что отказ от прививок при отсутствии противопоказаний подвергает опасности других, подчеркивают в учреждении.

В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против Covid-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует,

– утверждают в Фонде.

Список профессий для обязательной прививки

В Министерстве здравоохранения ранее определили перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам:

сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций;

работники образовательных учреждений.

Обратите внимание! Согласно данным Минздрава, первую дозу вакцины получили уже 11 086 045 украинцев. Полностью вакцинировались 7 762 884 человека.