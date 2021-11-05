У Фонді соцстрахування наголосили, що виплати не здійснюватимуть за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з відстороненням від виконання обов'язків.

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Зазначили, що відсторонення працівників, які відмовились від вакцинації, має убезпечити їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування. Кажуть, що відмова від щеплень за відсутності протипоказань, наражає на небезпеку інших, наголошують в установі.

У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти Covid-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній,

– стверджують у Фонді.

Перелік професій для обов'язкового щеплення

У Міністерстві охорони здоров'я раніше визначили перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням:

співробітники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій;

працівники освітніх закладів.

Зверніть увагу! Відповідно до даних МОЗ, пергу дозу вакцини отримали вже 11 086 045 українців. Повністю щепились 7 762 884 людей.