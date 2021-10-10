В компании проинформировали, что сбой произошел на линиях Яманотэ, Кэйхин-Тохоку та Дзебан.

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В Токио массово останавливаются поезда

В столице Японии 10 октября массово остановились поезда. К этому привело отключение электроэнергии. Его, вероятно, вызвал пожар, вспыхнувший на подстанции в Варабе, что возле Токио. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Сейчас работу части поездов возобновили, однако большинство линий все еще заблокированы.

Землетрясение в Японии: что известно

7 октября возле Токио произошло землетрясение магнитудой в 5,9 балла. Толчки почувствовали в 7 районах столицы и префектуре Сайтама.

Число пострадавших в результате стихии превысило 30 человек.

Из-за землетрясения в городе останавливали работу метро. Проблемы с железнодорожным сообщением продолжались несколько дней.

В Токио массово остановили поезда: смотрите карту