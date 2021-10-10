У компанії проінформували, що збій трапився на лініях Яманоте, Кейхін-Тохоку та Йобан.

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У Токіо масово зупинялися потяги

У столиці Японії 10 жовтня масово зупинилися поїзди. До цього призвело відключення електроенергії. Його, ймовірно, викликала пожежа, яка спалахнула на підстанції у Варабі, що поблизу Токіо. Рятувальники вже ліквідували займання.

Наразі роботу частини поїздів відновили, однак більшість ліній все ще заблоковані.

Землетрус в Японії: що відомо

7 жовтня поблизу Токіо стався землетрус магнітудою у 5,9 бала. Поштовхи відчули у 7 районах столиці та префектурі Сайтама.

Кількість постраждалих внаслідок стихії перевищила 30 людей.

Через землетрус у місті зупиняли роботу метро. Проблеми із залізничним сполученням тривали декілька днів.

У Токіо масово зупинили потяги: дивіться карту