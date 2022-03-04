Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, которые подверглись радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы.

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В воздух поднялась радиоактивная пыль

По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились с 4,6 до 15,7 раз по сравнению со среднегодовыми.

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