По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после раненых контрактников помощь должны оказывать срочникам. После них в градации важности для российских генералов идут "кадровые" боевики ОРДЛО, наемники частных военных компаний и мобилизованные.

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Принудительно отправленные на войну жители Донбасса и Луганщины фактически не имеют шансов на выживание в результате серьезного ранения. Едва ли не единственным вариантом остаться живым для них является либо бегство, либо получение такой травмы, при которой можно оказать помощь самому себе.

До больниц доезжают только единицы

Согласно информации от украинских спецслужб, группировки так называемых "ДНР" и "ЛНР" понесут на этой войне огромные потери, ведь ценность их жизни для россиян является нулевой. Большее количество погибших и раненых – только у подразделений мобилизованных на Донбассе, которых гонят в бой без техники и местами оружия.

Раненых и погибших среди "бригад" ОРДЛО немного меньше, но потери все равно считаются тысячами. При этом боевики созданных Россией квазиреспублик в отличие от мобилизованных имеют гораздо лучшее обеспечение.

Большая смертность среди местных боевиков обуславливается тем, что в 99% случаев раненые не получают вообще никакой медицинской помощи.

"Трехсотые" среди пророссийских группировок в лучшем случае могут рассчитывать на то, что их вытащат из поля боя и погрузят в эвакуационные машины.

Оказание квалифицированной помощи в больницах на неподконтрольной территории Украины зависит от того, насколько велика нагрузка на медиков.

Во время серьезных боев в ближайшие медицинские учреждения везут именно россиян, чтобы у них было больше шансов выжить. Жителей Донбасса перевозят либо в приграничные с Россией города, либо вообще тянут в Ростов. Впрочем, в страну-агрессор могут везти только "офицеров" или лиц, распиаренных пропагандой.

Из-за большого расстояния между фронтом и тыловыми больницами до условных Шахтерска, Станицы Луганской или Алчевска доезжают живыми только единицы.

Умерших просто выбрасывают из машин на обочину

Отношение россиян к раненым коллаборантам-комбатантам боевикам ОРДЛО очень быстро обсуждают между собой. По словам террористов, воюющих против Украины с 2014 года, россияне фактически убили многих их друзей.

Большое количество раненых, требовавших несложных операций, не принимали в прифронтовых городах, из-за чего многие идейные "ополченцы" банально не доехали до других больниц живыми. Тела погибших при этом просто выбрасывали из машин на обочину – чтобы водители поскорее могли вернуться для эвакуации еще живых.

Пророссийские террористы возмущаются, что их товарищей по оружию даже не доставили в морги. Сделали это оккупанты якобы из-за того, что по всей Луганщине и Донетчине морги переполнены, но на самом деле эти заведения принимают исключительно россиян.

Командиры тех подразделений, которые в сводном войске занимаются перевозкой трупов, нередко сортируют тела на россиян и местных. Часть россиян хоронят непосредственно в ОРДЛО, другую везут домой. А вот остатки жителей Донбасса родным в большинстве своем не отдают. Оккупанты боятся привозить в небольшие захваченные ими города большое количество тел, чтобы не заниматься еще и подавлением бунтов.