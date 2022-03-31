Как сообщили в СБУ Львовщины, подозреваемый неоднократно распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял агрессию России против Украины.
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30 марта ему объявили подозрение в государственной измене, которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет тюрьмы. А уже 31 марта блогера арестовали с правом внесения 4 миллиона гривен залога.
Известно, что СБУ провела лингвистические экспертизы, которые установили, что псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства.
Кроме этого, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины. Зафиксировано, что такую информационную пропаганду удачно использовали российские медиа для оправдания преступных действий Российской Федерации в отношении Украины,
– сообщили в СБУ Львовщины.
Чем "прославился" скандальный блогер
- Блогер и политический комментатор Глеб Ляшенко родом из города Энергодар, пиарил Медведчука, Рабиновича и партии "ОПЗЖ". Часто наведывался в студию прокремлевских шоу на медведчуковских каналах.
- После их закрытия, Ляшенко начал светиться в российских медиа.
- В своих сообщениях блогер оправдывал российскую агрессию и действия России, а также предлагал Украине капитулировать.
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