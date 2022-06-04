Машина стояла на площади, недалеко от места, где вечером состоятся торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы.

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Впоследствии после сообщений о подозрительном транспортном средстве полиция заявила, что теперь площадь безопасна.

"Все было выяснено, и после того, как полиция приняла меры, у нас больше нет беспокойства. Это не было связано с терроризмом", – говорится в сообщении полиции.

На снимках с места происшествия видно, как синий автомобиль забирают на кузове полицейский грузовик и после того, как офицеры обследовали площадь более двух часов.



Подозрительное авто забрали с главной площади Лондона / Фото из соцсетей

Пресс-секретарь полиции сообщил, что ранее в этом районе проводились многочисленные проверки концерта. Ведь еще с четверга, 2 июня, в Лондоне стартовали масштабные торжества по случаю "платинового юбилея" королевы Елизаветы II. Поздравить Ее Величество пришли тысячи британцев.