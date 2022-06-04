Машина стояла на площі, недалеко від місця, де ввечері відбудуться урочистості з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети.

До теми Кім Кардашян не пустили на ювілей Єлизавети ІІ в Букінгемський палац: деталі курйозу

Згодом, після повідомлень про підозрілий транспортний засіб, поліція заявила, що тепер площа безпечна.

"Все було з’ясовано, і після того, як поліція вжила заходів, у нас більше немає занепокоєння. Це не було пов'язано з тероризмом", – йдеться в повідомленні поліції.

На знімках з місця події видно, як синій автомобіль забирають на кузові поліцейської вантажівки після того, як офіцери обстежували площу більше двох годин.



Підозріле авто забрали з головної площі Лондона / Фото з соцмереж

Прес-секретар поліції повідомив, що раніше в цьому районі проводилися численні перевірки до концерту. Адже ще з четверга, 2 червня, у Лондоні стартували масштабні урочистості з нагоди "платинового ювілею" королеви Єлизавети ІІ. Привітати Її Величність прийшли тисячі британців.