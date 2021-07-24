Полиция начала проверки

На месте пожара, кроме спасателей, работали также правоохранители. Сейчас они устанавливают причины возгорания.

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Уголовное производство открыли по статье о нарушении установленных законом требований пожарной безопасности.

Что известно о пожаре

Инцидент произошел в 03:06 в 3-этажном доме на улице Железной.

Огонь распространился из хозяйственной комнаты на первом этаже.

Всего в пансионате находилось 22 пожилых человека и 3 людей медицинского персонала. Всех эвакуировали.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь полностью потушили в 04:20. Известно, что он уничтожил старое домашнее имущество на площади 16 квадратных метров.



Из-за пожара в доме престарелых открыли уголовное дело