Полиция начала проверки
На месте пожара, кроме спасателей, работали также правоохранители. Сейчас они устанавливают причины возгорания.
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Уголовное производство открыли по статье о нарушении установленных законом требований пожарной безопасности.
Что известно о пожаре
- Инцидент произошел в 03:06 в 3-этажном доме на улице Железной.
- Огонь распространился из хозяйственной комнаты на первом этаже.
- Всего в пансионате находилось 22 пожилых человека и 3 людей медицинского персонала. Всех эвакуировали.
- К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
- Огонь полностью потушили в 04:20. Известно, что он уничтожил старое домашнее имущество на площади 16 квадратных метров.
Из-за пожара в доме престарелых открыли уголовное дело