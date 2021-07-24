Поліція розпочала перевірки
На місці пожежі, крім рятувальників, працювали також правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини загоряння.
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Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.
Що відомо про пожежу
- Інцидент трапився о 03:06 у 3-поверховому будинку на вулиці Залізній.
- Вогонь розповсюдився з господарчої кімнати на першому поверсі.
- Загалом у пансіонаті перебувало 22 літніх людей та 3 осіб медичного персоналу. Усіх евакуювали.
- На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
- Вогонь повністю погасили о 04:20. Відомо, що він знищив старе домашнє майно на площі 16 квадратних метрів.
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