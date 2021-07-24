Поліція розпочала перевірки

На місці пожежі, крім рятувальників, працювали також правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини загоряння.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.

Що відомо про пожежу

  • Інцидент трапився о 03:06 у 3-поверховому будинку на вулиці Залізній.
  • Вогонь розповсюдився з господарчої кімнати на першому поверсі.
  • Загалом у пансіонаті перебувало 22 літніх людей та 3 осіб медичного персоналу. Усіх евакуювали.
  • На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • Вогонь повністю погасили о 04:20. Відомо, що він знищив старе домашнє майно на площі 16 квадратних метрів.


Через пожежу у будинку престарілих відкрили кримінальну справу