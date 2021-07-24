Поліція розпочала перевірки

На місці пожежі, крім рятувальників, працювали також правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини загоряння.

Актуально У Кривому Розі горів будинок престарілих: фото, відео

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.

Що відомо про пожежу

Інцидент трапився о 03:06 у 3-поверховому будинку на вулиці Залізній.

Вогонь розповсюдився з господарчої кімнати на першому поверсі.

Загалом у пансіонаті перебувало 22 літніх людей та 3 осіб медичного персоналу. Усіх евакуювали.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Вогонь повністю погасили о 04:20. Відомо, що він знищив старе домашнє майно на площі 16 квадратних метрів.



Через пожежу у будинку престарілих відкрили кримінальну справу

Зверніть увагу! У січні 2021 року трапилася пожежа у будинку престарілих "Золотий час" в Харкові. Тоді внаслідок трагедії загинуло 16 людей. Офіційна причина – недотримання правил пожежної безпеки, був увімкнений обігрівач.



Через це влада ініціювала масштабні перевірки по всій Україні.