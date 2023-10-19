Удалось установить, что мужчина организовал коррупционную схему в стенах вуза. За отсутствие на занятие он брал со студентов деньги. Сумма колебалась от 300 до 500 долларов. В общей сложности за семестр он "зарабатывал" примерно 15 тысяч долларов.

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Другой скандал разразился в Хусте

Тем временем в Хусте разразился скандал с участием заведующего кафедрой социальной работы Карпатского института предпринимательства «Украина» Ивана Шинкара

Он наладил системный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды за фиктивное оформление на обучение лиц призывного возраста, что дало основание для отсрочки от прохождения военной службы,

– говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Виктор Никита – глава Закарпатской ОВО отреагировал на скандал. Он заявил, что Украина должна победить окупантов на фронте и коррупционеров – в глубине страны. Никита также поблагодарил сектор обороны за эффективную работу.