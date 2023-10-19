Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила об этой новости в четверг, 19 октября. Также она проинформировала, что военком насчитал этим двум подчиненным по 100 тысяч гривен "боевых выплат".
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Боевые "ремонтники"
Как отмечают правоохранители, большинство личного состава соответствующего батальона выполняет боевые задания на Востоке страны. А вот фигуранты этого дела договорились между собой о "взаимовыгодном" соглашении.
Вместо защиты страны двое подчиненных командира остались на Буковине, чтобы делать ремонт в его частном доме. Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного довольствия, в частности доплаты за участие в боевых действиях на протяжении более 9 месяцев,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в ГБР отмечают, что силовики провели обыски, изъяв документацию и задержав "ремонтников". В то же время командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет лишения свободы.
Правоохранители разоблачили военкома и двух бойцов-ремонтников / Фото ГБР
Борьба с коррупцией: последнее
- Недавно было разоблачено фиктивное зачисление на военную службу футболистов профессионального клуба Прикарпатья. Командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК СП было сообщено о подозрении.
- Кроме того, ГБР разоблачило двух женщин в Ровненской области, незаконно получавших боевые выплаты, потому что считались военными. Собственно, они были на службе всего три месяца.