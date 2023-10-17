Мужчина игнорировал покупку нового имущества его женщиной и не вносил соответствующие данные в декларацию. Известно, что женщина владела 5 квартирами и другой недвижимостью.
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Что известно о скрытых "покупках"
Следствие установило, что заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Киеве не внес всю необходимую информацию в декларации за 2020 год. В частности, он не указал, что его жена владеет недвижимым имуществом в столице и области на сумму 11,9 миллиона гривен. Речь идет о 4 квартирах, 4 нежилых помещениях, 4 машиноместа, жилом доме и земельном участке.
Впоследствии уже в 2021 году чиновник снова "забыл" внести эти данные. Также он проигнорировал в декларации покупку его женой еще одной квартиры в том же году. Таким образом, разница между фактическим и задекларированным имуществом составляла уже 12,7 миллиона.
Государственное бюро расследований сообщило должностному лицу о подозрении в декларировании недостоверной информации.
В Украине возобновили декларирование
- Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановление и открытие е-деклараций. Законопроект предусматривает открытие деклараций сразу, а не через год. Лица, не подавшие декларацию в 2022 – 2023 годах, должны подать их не позднее 90 календарных дней.
- Предварительную редакцию этого проекта президент ветировал, ведь она содержала неприемлемые пункты. Согласно ему декларирование становилось обязательным, однако доступ к ним останется закрытым еще на год.
- На фоне провального голосования Рады за поправку о немедленном открытии декларации, общество создало петицию. Она очень быстро набрала необходимое количество голосов. Верховная Рада после ветирования и петиции все же смогла утвердить обновленную редакцию, позднее подписанную Зеленским.