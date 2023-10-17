Мужчина игнорировал покупку нового имущества его женщиной и не вносил соответствующие данные в декларацию. Известно, что женщина владела 5 квартирами и другой недвижимостью.

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Что известно о скрытых "покупках"

Следствие установило, что заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Киеве не внес всю необходимую информацию в декларации за 2020 год. В частности, он не указал, что его жена владеет недвижимым имуществом в столице и области на сумму 11,9 миллиона гривен. Речь идет о 4 квартирах, 4 нежилых помещениях, 4 машиноместа, жилом доме и земельном участке.

Впоследствии уже в 2021 году чиновник снова "забыл" внести эти данные. Также он проигнорировал в декларации покупку его женой еще одной квартиры в том же году. Таким образом, разница между фактическим и задекларированным имуществом составляла уже 12,7 миллиона.

Государственное бюро расследований сообщило должностному лицу о подозрении в декларировании недостоверной информации.

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