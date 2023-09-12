Владимир Зеленский сообщил, что утром 12 сентября в Верховную Раду Украины поступил закон, предусматривавший закрытые декларации. Президент наложил на него вето.

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Почему Зеленский ветировал закон об е-декларации

Утром председатель Парламента подписал законопроект #9534 и направил его на подпись президенту Украины. Зеленский отметил, что правка об ограничениях по электронным декларациям неприемлема.

Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро,

– подчеркнул Зеленский.

Когда Рада может открыть декларации

Народный депутат Ярослав Железняк написал , что по графику Рада изменит текст, чтобы декларации были открыты.

Что предшествовало

5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования , однако правка о немедленном открытии деклараций не набрала достаточного количества голосов. Это изрядно возмутило украинцев и на следующий день на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон об е-декларировании без правки . Она быстро набрала необходимое количество голосов.

Депутаты Европейского парламента призвали президента Украины Владимира Зеленского вернуть закон об электронном декларировании (№9534) в Верховную Раду с требованием немедленно открыть реестр деклараций.

Национальное агентство по предотвращению коррупции тоже призвало президента ветировать этот законопроект.

Что не так с законопроектом № 9534 Этот законопроект возобновляет декларирование должностных лиц, в том числе судей, однако декларации чиновников будут закрыты еще год. Увидеть информацию о чьем состоянии публично можно будет только с согласия декларанта.