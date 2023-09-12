Володимир Зеленський повідомив, що зранку 12 вересня до Верховної Ради Україн надійшов закон, який передбачав закриті декларації. Президент наклав на нього вето.
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Чому Зеленський ветував закон про е-декларації
Зранку голова Парламенту підписав законопроєкт #9534 і направив його на підпис президенту України. Зеленський зауважив, що правка про обмеження щодо електронних декларацій є неприйнятною.
Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко,
– наголосив Зеленський.
Коли Рада може відкрити декларації
Народний депутат Ярослав Железняк написав, що за графіком Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.
Що передувало
- 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування, проте правка про негайне відкриття декларацій не набрала достатню кількість голосів. Це неабияк обурило українців і наступного дня на сайті президента з'явилась петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування без правки. Вона швидко набрала необхідну кількість голосів.
- Депутати Європейського парламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування (№9534) до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.
- Національне агентство з питань запобігання корупції теж закликало президента ветувати цей законопроєкт.