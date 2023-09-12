Володимир Зеленський повідомив, що зранку 12 вересня до Верховної Ради Україн надійшов закон, який передбачав закриті декларації. Президент наклав на нього вето.

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Чому Зеленський ветував закон про е-декларації

Зранку голова Парламенту підписав законопроєкт #9534 і направив його на підпис президенту України. Зеленський зауважив, що правка про обмеження щодо електронних декларацій є неприйнятною.

Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко,
– наголосив Зеленський.

Коли Рада може відкрити декларації

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що за графіком Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.

Що передувало

Що не так з законопроєктом № 9534

Цей законопроєкт відновлює декларування посадовців, у тому числі суддів, проте декларації чиновників будуть закритими ще рік. Побачити інформацію про чиїсь статки публічно можна буде лише за згоди декларанта.