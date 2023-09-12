Володимир Зеленський повідомив, що зранку 12 вересня до Верховної Ради Україн надійшов закон, який передбачав закриті декларації. Президент наклав на нього вето.

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Чому Зеленський ветував закон про е-декларації

Зранку голова Парламенту підписав законопроєкт #9534 і направив його на підпис президенту України. Зеленський зауважив, що правка про обмеження щодо електронних декларацій є неприйнятною.

Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко,

– наголосив Зеленський.

Коли Рада може відкрити декларації

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що за графіком Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.

Що передувало

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування, проте правка про негайне відкриття декларацій не набрала достатню кількість голосів. Це неабияк обурило українців і наступного дня на сайті президента з'явилась петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування без правки. Вона швидко набрала необхідну кількість голосів.

Депутати Європейського парламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування (№9534) до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції теж закликало президента ветувати цей законопроєкт.

Що не так з законопроєктом № 9534 Цей законопроєкт відновлює декларування посадовців, у тому числі суддів, проте декларації чиновників будуть закритими ще рік. Побачити інформацію про чиїсь статки публічно можна буде лише за згоди декларанта.

Зверніть увагу. Європарламент радить повністю накласти вето на ще один законопроєкт №9587-д, який Рада теж ухвалила 5 вересня. Річ у тім, що він має шкідливу правку: у випадку брехні в декларації на суму до 1,3 мільйона гривень порушнику загрожує штраф від 17 тисяч гривень, а після сплати цього штрафу чиновника не вважатимуть таким, що притягувався до відповідальності (тобто не вноситимуть до відповідного реєстру).