Расследователи Bihus.info зафиксировали, как группа народных депутатов из групп и фракций "За будущее", "Батькивщина", "Доверие", "Слуга народа" в течение полутора лет приезжают в Верховную Раду на новых дорогостоящих автомобилях. Интересно, что эти же нардепы отказались поддержать открытие электронных деклараций. Журналисты подробно рассказали, что и когда приобрели и как оформили.

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Во всех случаях нардепы разъезжали на автомобилях, приобретенных в течение 2022 – 2023 годов.

Игорь Молоток из "Партия "За будущее" приезжает в Совет на Toyota Land Cruiser 300 2022 года выпуска. Авто зарегистрировано на ООО "Вант" ЛТД. Отмечают, что к компании причастен Молоток и его помощник. Ориентировочная стоимость такого авто - 96 тысяч долларов.



Игорь Молоток из "Партия "За будущее" зарегистрировал авто на стороннюю кампанию / Фото BIHUS info

Александр Герега из группы "За будущее" приобрел 5 автомобилей для собственной компании ООО "Эпицентр К". Зарегистрированы они в течение 2022 и 2023 годов. Среди них:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска (220 тысяч долларов),

Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 года выпуска (187 тысяч долларов),

Mercedes-Maybach S 680 2022 года выпуска (260 тысяч долларов),

Mercedes-Benz V 300d 2022 года выпуска (120 тысяч долларов),

Mercedes-Benz EQS 580 2023 года выпуска (128 тысяч долларов).

Расследователи добавляют, что были и другие автомобили, а суммарная стоимость достояний – 925 596 тысяч долларов.



Mercedes-Maybach S 680 – один из приобретенных автомобилей / Фото из открытых источников

Геннадий Вацак из группы "Доверие" ездит на Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 года. Машина зарегистрирована на ООО "Вацак", которым владеет нардеп. Стоимость – 700 тысяч долларов.



Автомобиль, приобретенный Геннадием Вацаком / Фото BIHUS info

Василий Петевка из группы "Доверие" приезжает на работу на авто Volkswagen Touareg 2022 года. Авто зарегистрировано на жену. Ориентировочная стоимость - 76 тысяч долларов. Также жена владеет еще четырьмя автомобилями, которые купила в 2022-23 годах: Skoda Kodiaq по цене от 38 тысяч долларов, Mercedes-Benz V 300d (от 120 тысяч долларов), Mercedes-Benz G63 AMG (от 221 тысячи долларов), BMW X5 ( от 75 тысяч долларов).



Василий Петевка из группы "Доверие" / Фото BIHUS info

Андрей Кот из группы "Доверие" катается на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 года. Автомобиль оформлен на ЧП "Агрофирма "Луговое", им владеет отец нардепа. Примерная стоимость 86 тысяч долларов.



Андрей Кит оформил авто на фирму отца / Фото BIHUS info

Лариса Билозир из группы "Доверие" часто появляется на Tesla Model Y (версия Long Range Dual Motor). Авто зарегистрировано на ее брате. Ориентировочная стоимость – 63 тысяч долларов.



Билозир приехала на заседание Совета на электрокроссовере Tesla / Фото BIHUS info

Руслан Горбенко из "Слуг народа" владеет Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года. Примерная стоимость такого авто – 90 тысяч долларов. Авто купил брат, а зарегистрирован его на мать, которая, кроме того, владеет еще Range Rover Sport за 118 тысяч долларов.

Использование Range Rover Руслан Горбенко отрицал / Фото BIHUS info

Орест Саламаха из "Слуг народа" приобрел на аукционе в США автомобиль Mercedes-Benz EQS 450+. Сначала авто приобрели за 55 тысяч долларов, затем продали за 99 тысяч долларов. Им владела мать нардепа.



Авто нардеп записал на мать / Фото BIHUS info

Алексей Кучеренко с "Батькивщины" ездит на Volkswagen id.4 2021 года. Стоимость – 37 тысяч долларов. Это уже третий электрокар в автопарке семьи.



Похоже, семья Кучеренко любит электрокары / Фото BIHUS info

Чисто Мамоян из "Платформы за жизнь и мир", бывший нардеп от ОПЗЖ, замеченный в салоне Mercedes-Benz S500 и BMW i7 в версии xDrive60. Оба авто зарегистрированы на двоюродного брата. Ориентировочная стоимость BMW i7 в версии xDrive60 – 129 тысяч долларов.



Чисто Мамоян из "Платформа за жизнь и мир" / Фото BIHUS info

Полное расследование об элитных авто депутатах: видео