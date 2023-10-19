Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила про цю новину в четвер, 19 жовтня. Також вона проінформувала, що військком нарахував цим двом підлеглим по 100 тисяч гривень "бойових виплат".
Дивіться також Чиновник ДСНС "забув" задекларувати майно дружини на 13 мільйонів: йому вручили підозру
Бойові "ремонтники"
Як зазначають правоохоронці, більшість особового складу відповідного батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. А от фігуранти цієї справи домовилися між собою про "взаємовигідну" угоду.
Замість захисту країни, двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку. Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, зокрема доплати за участь у бойових діях протягом понад 9 місяців,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, у ДБР зазначають, що силовики провели обшуки, вилучивши документацію та затримавши "ремонтників". Водночас командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці викрили військкома та двох бійців-ремонтників / Фото ДБР
Боротьба з корупцією: останнє
- Нещодавно було викрило фіктивне зарахування на військову службу футболістів прикарпатського професійного клубу. Командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК СП було повідомлено про підозру.
- Окрім того, ДБР викрило двох жінок у Рівненській області, які незаконно отримували бойові виплати, бо вважалися військовими. Власне, були вони на службі всього три місяці.