Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, повідомляє 24 Канал. Вона сподівається, що оприлюднення таких ганебних фактів, оголошення підозр працівникам ТЦК в різних регіонах України, обрання їм запобіжних заходів – хтось перебуває під вартою, хтось під домашнім арештом – якось призупинять бажання заробити на війні.

Варто прочитати Стали відомі виконавці розстрілів активістів на Майдані: вони постануть перед судом

У ДБР прокоментували скандал на Прикарпатті

Сапьян зазначила, що Україна перебуває в умовах воєнного стану, тож ТЦК та їхні працівники мають досить високі повноваження і можуть навіть вважатися так званими місцевими "князьками".

Як на цьому прикладі ми з вами бачимо, можуть вирішувати, хто, наприклад, буде служити у футбольній команді, умовно кажучи, 1100 днів, а хто безпосередньо піде на лінію фронту воювати, захищати нашу країну. Тому за таке можна позбутися волі терміном на 12 років,

– зазначила радниця з комунікацій ДБР.

Проте, за її словами, є, до прикладу, вирок, який пов'язаний з ситуацією в Івано-Франківському ТЦК, що трапилася у 2022 році. Суд обрав винному 1,5 року дисциплінарного батальйону.

"Дисциплінарний батальйон – це в'язниця плюс армія. Цей вирок є суворішим, ніж просто перебуванні у в'язниці", – зауважила Сапьян.

Вона додала, що у ситуації з футболістами обвинувачення також вимагатиме компенсації збитків, а саме 1,5 мільйона гривень.

Зауважте Ходили на роботу лише 3 місяці: ДБР викрило двох жінок, які незаконно отримували бойові виплати

Коротко про фейкову службу футболістів

У серпні цього року ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу. Вони нібито служили у підрозділах охорони ТЦК та СП.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на папері та не виконували жодних військових обов'язків.

Ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно виплачених їм коштів,

– розповіли у ДБР.

Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату підозрюють у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зверніть увагу! Наразі готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває. Підозри оголосять й іншим учасникам схеми.