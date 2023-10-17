Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, сообщает 24 Канал. Она надеется, что обнародование таких позорных фактов, оглашение подозрений работникам ТЦК в разных регионах Украины, избрание им мер пресечения – кто-то находится под стражей, кто-то под домашним арестом – как-то приостановят желание заработать на войне.

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Сапьян отметила, что Украина находится в условиях военного положения, поэтому у ТЦК и их работников достаточно высокие полномочия и они могут даже считаться так называемыми местными "князьками".

Как на этом примере, мы с вами видим, могут решать, кто, например, будет служить в футбольной команде, условно говоря, 1100 дней, а кто непосредственно пойдет на линию фронта воевать, защищать нашу страну. Поэтому за такое можно лишиться свободы сроком на 12 лет,

– отметила советница по коммуникациям ГБР.

Однако, по ее словам, есть, к примеру, приговор, связанный с ситуацией в Ивано-Франковском ТЦК, которая произошла в 2022 году. Суд избрал виновному 1,5 года дисциплинарного батальона.

"Дисциплинарный батальон – это тюрьма плюс армия. Этот приговор является более строгим, чем просто пребывание в тюрьме", – отметила Сапьян.

Она добавила, что в ситуации с футболистами обвинение также потребует компенсации ущерба, а именно 1,5 миллиона гривен.

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Коротко о фейковой службе футболистов

В августе этого года ГБР совместно с ГСР Нацполиции разоблачило в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба. Они служили в подразделениях охраны ТЦК и СП.

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на бумаге и не выполняли никаких военных обязанностей.

Эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно выплаченных им средств,

– рассказали в ГБР.

Командир роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата подозревается в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Обратите внимание! Сейчас готовятся ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается. Подозрения объявят и другим участникам схемы.