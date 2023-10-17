Государственное бюро расследований сообщило о подозрении дочери и жене чиновника воинской части. Они незаконно получали боевые доплаты.
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Ходили на работу всего 3 месяца
Женщины служили в одной из воинских частей Ровенской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативное дежурное отделение подготовки данных штаба.
Однако на работу женщины уходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 они перестали появляться на работе, но продолжили получать деньги.
Получили почти 2 миллиона гривен
В документах говорилось, что младшая женщина несла службу на украинско-белорусской границе. За это она получала около 50 тысяч доплаты. Ее мать будто бы находилась на Востоке, и ее выплата составляла – 120 тысяч гривен в месяц. К разоблачению правоохранителями всего женщины незаконно получили почти 2 миллиона гривен.
В то же время, женщины не стесняясь продолжали публичную жизнь в городе. В частности, они посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которые знали, что они должны находиться на службе.
Дело в том, что в этой части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По информации правоохранителей, экс-супруги продолжает проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно с целью продвижения по службе и избегания конфликта интересов.
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