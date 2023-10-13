На сегодня начальнику таможенного моста "аэропорт Одесса" и его подчиненному уже сообщили о подозрении в получении взятки.

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Что известно следователям

Правоохранители выяснили, что должностные лица Одесской таможни требовали деньги у предпринимателей, которые хотели оформить импортные товары. Злоумышленники обещали не создавать искусственные препятствия для растаможки продукции, если им предоставят определенную сумму средств. Так, они "просили" по 200 долларов США от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который бизнесмены имели все разрешительные документы.

Следователям удалось зафиксировать несколько таких фактов получения взятки на общую сумму 2,4 тысячи долларов США.

Чиновников таможни задержали при получении незаконных средств от одного брокера. Предприниматель обратился к таможенникам по вопросу уточнить процедуру таможенного оформления в условиях введенного в Украине военного положения. Те в свою очередь потребовали деньги за быстрое и "беспроблемное" оформление товаров.

Чиновники таможни "погорели" на "грязных" средствах / Фото ДБР

Другие случаи взяточничества на таможнях Украины: что известно