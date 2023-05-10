В комментарии 24 Канала во Львовском теруправлении Бюро экономической безопасности подтвердили факт обысков на Львовской таможне, но не стали разглашать детали.
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Заметим, что 10 мая информация об обысках головном офисе Львовской таможни появилась в одном из телеграмм-кагалов, который отслеживает работу таможни.
Известно, что обыски продолжаются также и на таможенном посту "Шегини".
Что этому предшествовало
- 10 февраля правоохранители из ДБР проводили обыски у руководства Львовской таможни в рамках уголовного проведения по злоупотреблению властью или должностным положением чиновниками Гостаможслужбы.
- Тогда обыски проводились в и. начальника Львовской таможни Олега Шахрая и его заместителей: Игоря Вистака, Евгения Сафонова, Юрия Приходько.
- В марте этого года новым главой Львовской таможни после Олега Шахрая стал Андрей Кузник.