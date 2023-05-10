У коментарі 24 Каналу у Львівському теруправлінні Бюро економічної безпеки підтвердили факт обшуків на Львівській митниці, але не стали розголошувати деталей.

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Зауважимо, що 10 травня інформація про обшуки головному офісі Львівської митниці з'явились в одному з телеграм-кагалів, який відстежує роботу митниці.

Наразі відомо, що обшуки тривають також і на митному посту "Шегині".

Що цьому передувало