Наразі начальнику митного моста "аеропорт Одеса" та його підлеглому вже повідомили про підозру в одержанні хабаря.
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Що відомо слідчим
Правоохоронці з'ясували, що посадовці Одеської митниці вимагали гроші у підприємців, які хотіли оформити імпортні товари. Зловмисники обіцяли не створювати штучні перешкоди для розмитнення продукції, якщо їм нададуть певну суму коштів. Так, вони "просили" по 200 доларів США від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який бізнесмени мали всі дозвільні документи.
Слідчим вдалося зафіксувати кілька таких фактів одержання хабаря на загальну суму 2,4 тисячі доларів США.
Службовців митниці затримали під час отримання незаконних коштів від одного брокера. Підприємець звернувся до митників із питанням уточнити процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану. Ті своєю чергою почали вимагати гроші за швидке і "безпроблемне" оформлення товарів.
Чиновники митниці "погоріли" на "брудних" коштах / Фото ДБР
Інші випадки хабарництва на митницях України: що відомо
- Раніше на Одещині викрили старшого державного інспектора митного посту "Білгород-Дністровський". Митник вимагав "відкати" до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України. За хабар посадовець обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік".
- БЕБ провело обшуки у головному офісі Львівської митниці у Львові. Їх проводили за фактами безмитного ввезення техніки на 40 мільйонів гривень.
- Навесні правоохоронці викрили керівництво Житомирської митниці. Вони вимагали від місцевих бізнесменів хабарі, а взамін обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками. Також зловмисники пропонували незаконні послуги з приховування товару від митного контролю та підміни номенклатури. Ціни на ці "послуги" митників коливались — від 200 гривень до 400 доларів.
- Раніше на Львівщині колишнього головного інспектора митного поста суд визнав винним у хабарництві, але звільнив від покарання через закінчення строків давності. Слідство встановило, що митник брав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну побутової техніки. Загальна сума задокументованих хабарів становила 500 доларів.