Митник брав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну побутової техніки.

Увага Країна буде змінюватися: Арахамія анонсував звільнення керівного складу митниці

Як вказано у вироку суду за 9 лютого 2023 року, у лютому 2016 року митник працював на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" Львівської митниці.

Він двічі брав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну побутової техніки. Загальна сума задокументованих хабарів становила 500 доларів.

У суді обвинувачений заявив, що не брав хабарів та заперечив вину у вчиненні кримінального правопорушення.

Деталі справи

Справу розглядав Шевченківський районний суд за головування суді Руслана Єзерського. Зазначають, що суддя дослідив докази у цій справі, зокрема покази чоловіка, який давав хабар, відеозаписи з зустрічей з митником, які проводились під контролем СБУ.

Та визнав підозрюваного винним у хабарництві і оштрафував на 17 тисяч гривень з позбавленням права займати певні посади упродовж 2 років.

Однак його звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності.

Також чоловіку повернуть заставу, яка була сплачена у кримінальному провадженні, у розмірі 110,2 тисячі гривень.

Корупція у Львові: останні новини