Таможенник брал взятки за беспрепятственный ввоз в Украину бытовой техники.

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Как указано в приговора суда за 9 февраля 2023 года, в феврале 2016 года таможенник работал в должности главного государственного инспектора отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Смольница" Львовской таможни.

Он дважды принимал взятки за беспрепятственный ввоз в Украину бытовой техники. Общая сумма задокументированных взяток составила 500 долларов.

В суде обвиняемый заявил, что не брал взяток и отрицал вину в совершении уголовного правонарушения.

Детали дела

Дело рассматривал Шевченковский районный суд за председательство в суде Руслана Езерского. Отмечают, что судья исследовал доказательства по этому делу, в том числе показания мужчины, который давал взятку, видеозаписи со встреч с таможенником, которые проводились под контролем СБУ.

Но признал подозреваемого виновным во взяточничестве и оштрафовал на 17 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности в течение 2 лет.

Однако его освободили от отбывания наказания по истечении сроков давности.

Также мужчине вернут залог, уплаченный в уголовном производстве, в размере 110,2 тысячи гривен.

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