Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Днепропетровской области. Фигуранту дела сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Детали дела
49-летний военнослужащий требовал от четырех своих подчиненных взятку в размере 150 тысяч гривен. В случае неуплаты он обещал препятствовать при прохождении службы и последующем начислении денежных выплат за выполнение боевых задач.
В Днепре задержан военнослужащий на взятке / Фото: ДБР
Мужчину задержали в момент получения денег. В его служебном автомобиле следователи ГУНП в Днепропетровской области, представители ДБР и Специализированной прокуратуры нашли 600 тысяч гривен, два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства.
Деньги, найденные в автомобиле военнослужащего / Фото: ДБР
Кроме этого, во время обыска по его месту жительства обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны,
– говорится в сообщении.
Задержанному сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды военным лицом. Ему грозит ответственность по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Задержание в Сумах: основное
- Ранее сообщалось, что СБУ и НАБУ 2 октября задержали мэра Сум. Чиновник попался на взятке. Также арестован директор департамента инфраструктуры города.
- Оба требовали деньги от местных предпринимателей за "беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах". Речь идет о сумме более 2 миллионов гривен. Чиновников поймали во время передачи второго транша в размере 1,4 миллиона гривен.
- В настоящее время продолжается досудебное расследование. Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до 12 лет.