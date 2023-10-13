Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Днепропетровской области. Фигуранту дела сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Детали дела

49-летний военнослужащий требовал от четырех своих подчиненных взятку в размере 150 тысяч гривен. В случае неуплаты он обещал препятствовать при прохождении службы и последующем начислении денежных выплат за выполнение боевых задач.

В Днепре задержан военнослужащий на взятке / Фото: ДБР

Мужчину задержали в момент получения денег. В его служебном автомобиле следователи ГУНП в Днепропетровской области, представители ДБР и Специализированной прокуратуры нашли 600 тысяч гривен, два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства.

Деньги, найденные в автомобиле военнослужащего / Фото: ДБР

Кроме этого, во время обыска по его месту жительства обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны,

– говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды военным лицом. Ему грозит ответственность по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и правом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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